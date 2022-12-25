Mısır'da basketbol maçında amfinin çökmesi sonucu 27 kişi yaralandı

Mısır'ın 6 Ekim kentindeki kapalı spor salonunda oynanan basketbol maçı sırasında seyircilerin olduğu amfideki demir bariyerlerden birinin çökmesi sonucu 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır yerel medyasındaki habere göre, El-İttihat ile El-Ehli takımları arasında oynanan Basketbol Süper Kupa maçı sırasında amfideki demir bariyerlerden biri çöktü. Olay nedeniyle maç iptal edildi.

Mısır Spor Bakanı Eşref Subhi, yaptığı yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre olayın, taraftarlar arasındaki itişme nedeniyle yaşandığını ve konunun açıklığa kavuşturulması için komite kurulduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı ise olayda yaralanan 27 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikeleri olmadığı bilgisini paylaştı.