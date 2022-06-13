Mısır'da aralarında muhalif siyasetçi Mecdi Karkar'ın da bulunduğu 15 tutukluya tahliye kararı

Mısır Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı, aralarında muhalif İstiklal Partisi eski Genel Sekreteri Mecdi Karkar'ın da yer aldığı "yalan haber yayma" suçlamasıyla tutuklu bulunan 15 kişinin tahliyesine karar verdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi Üyesi Avukat Tarık el-Avadi, Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Avadi, ulusal güvenlik ve terörizm konularıyla ilgilenen Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığının, Mecdi Karkar ve film yapımcısı Mutez Abdulvahhab'ın da aralarında bulunduğu 8 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı verdiğini ifade etti.

İnsan hakları savunucusu ve avukat Halid Ali de Facebook hesabından yaptığı açıklamada, savcılığın tahliye kararı verdiği 8 kişiye 4 farklı suçlama yöneltildiğini ve sanıklar arasında Karkar ve Abdulvahhab'ın da yer aldığını belirtti.

Ali, detay vermeksizin Kahire Ceza Mahkemesinin çeşitli suçlamalardan tutuklu bulunan 7 kişinin tahliyesine karar verdiğini aktardı.

Karkar, İstiklal Partisi'nin yönetim kadrolarındaki 20'den fazla kişiyle Eylül 2019'da tutuklanmıştı.