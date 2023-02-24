Mısır'da Antik Döneme Ait 32 Mezar Keşfedildi

KAHİRE, 24 Şubat (Xinhua) -- Mısırlı ve İspanyol uzmanlardan oluşan bir ortak arkeoloji heyeti, Mısır'ın Yukarı Mısır bölgesinde bulunan Minya vilayetinde Roma, Pers, Bizans ve Kıpti dönemlerine ait 32 kalker mezar keşfetti.

KAHİRE, 24 Şubat (Xinhua) -- Mısırlı ve İspanyol uzmanlardan oluşan bir ortak arkeoloji heyeti, Mısır'ın Yukarı Mısır bölgesinde bulunan Minya vilayetinde Roma, Pers, Bizans ve Kıpti dönemlerine ait 32 kalker mezar keşfetti.

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, "Bu keşif, Yukarı Mısır'ın tarihi hakkındaki gizemlerin çözülmesi açısından son derece önemli" diye konuştu.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamaya göre Roma dönemi mezarları kapaksız ya da yazıtsız olarak bulunurken, Kıpti dönemine ait mezarlar, içlerinde pek çok çanak çömleğin olduğu yer altındaki dikdörtgen deliklerden oluşuyor.

Açıklamada bulunan mezarlardan birinin zarar görmemiş durumda olduğu, diğerlerininse antik dönemdeki yağmacılar tarafından açıldığı dile getirildi.