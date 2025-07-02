Mısır'da Açık Deniz Sondaj Gemisi Alabora Oldu

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Mısır'ın Kızıldeniz vilayetinde, Shukheir Açık Deniz Petrol Şirketi'ne ait 'Adam Marine 12' adlı sondaj gemisi alabora oldu. Acil durum çalışanları, kurtarılan kişileri hastaneye ulaştırdı.

KAHİRE, 2 Temmuz (Xinhua) -- Mısır'ın Kızıldeniz vilayetinde kurtarılan kişileri hastaneye yetiştiren acil durum çalışanları, 2 Temmuz 2025.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, Shukheir Açık Deniz Petrol Şirketi'ne ait "Adam Marine 12" adlı açık deniz sondaj gemisinin günün erken saatlerinde Süveyş Körfezi'nde alabora olduğunu duyurdu.(Fotoğraf: Mısır Kızıldeniz Vilayet Hükümeti/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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