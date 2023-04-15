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Mısır'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Mısır'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Mısır'da merkez üssü Hurgada kentinin kuzeydoğusu olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Mısır'da merkez üssü Hurgada kentinin kuzeydoğusu olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Mısır Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırma Enstitüsü, Twitter'dan açıklama yaptı.

Açıklamaya göre yerin yaklaşık 23 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, yerel saatle gece 01.58'de meydana geldi.

Deprem, can kaybı veya hasara neden olmadı.

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Kaynak: AA / Güncel

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