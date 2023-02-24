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Mısır'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Mısır'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Mısır'da merkez üssü Süveyş bölgesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Mısır'da merkez üssü Süveyş bölgesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Mısır Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırma Enstitüsü, konuya dair sosyal medya hesabı Facebook'tan açıklama yaptı.

Açıklamaya göre 4,1 büyüklüğündeki deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Mısır medyasında, can kaybı ve hasara neden olmayan depremin ülkenin birçok bölgesinde hissedildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA / Güncel

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