Mısır'da 34 ülkeden katılımın gerçekleştiği "Parlak Yıldız" askeri tatbikatı sona erdi

Mısır'da 34 ülkeden katılımla düzenlenen "Parlak Yıldız 2023" askeri tatbikatı tamamlandı.

Mısır Ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatısındaki El-Alemeyn bölgesinde yer alan Muhammed Necib Askeri Üssü'nde 1 Eylül'de başlayan "Parlak Yıldız" tatbikatının son aşamasını, Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda komutan takip etti.

Mısır, ABD, Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Kuveyt, Fransa, İtalya, Pakistan ve Hindistan'ın da bulunduğu 19 ülkenin iştirak ettiği tatbikata, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tunus ve Polonya'nın da yer aldığı 15 ülke de "gözlemci" sıfatıyla katıldı.

Mısır, 2018 yılında ABD ve İngiltere başta olmak üzere 9 ülkenin yanı sıra, aralarında Pakistan ve Hindistan'ın da bulunduğu 16 ülkenin gözlemci olarak katıldığı "Parlak Yıldız" tatbikatına ev sahipliği yapmıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğrayan tatbikat, 2021 yılında ise 21 ülkeden katılımla yapılmıştı.