Mısır'da 3000 Yıllık Ramesside Dönemi Mezarı ve Şapeller Bulundu

KAHİRE, 12 Nisan (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Sakkara nekropolünde Ramesside döneminden kalma, 3000 yıldan öncesine tarihlenen bir mezar ve dört küçük şapel gün yüzüne çıkarıldı.

KAHİRE, 12 Nisan (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Sakkara nekropolünde Ramesside döneminden kalma, 3000 yıldan öncesine tarihlenen bir mezar ve dört küçük şapel gün yüzüne çıkarıldı.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'nın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Hollanda-İtalya ortak arkeoloji heyeti tarafından keşfedilen mezar, üç Giza Piramidi'nin yakınında bulunuyor. Söz konusu mezarın Aşağı Mısır'ın baş yargıcı Aten'in mezarının baş hizmetkarı olan Banhasi adında bir soyluya ait olduğu bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, "Yeni keşif, Ramesside döneminde Sakkara mezarlığının inşa sürecine ışık tutmaya katkıda bulunacak ve tarihi kaynaklarda kaydedilmemiş yeni kişilerin kimliklerini ortaya çıkaracak" denildi.

Tapınak şeklindeki mezarda bir giriş, salon ve mezar odası ile üç şapele açılan bir kuyu bulunuyor.

Arkeologlar mezarın içerisinde Banhasi ve Amun'un şarkıcısı diye bilinen karısını bir kurban masasının önünde resmeden dikili taş ile birkaç rahip ve hayvan çizimi buldu.

Açıklamada, keşfedilen iki şapelin iyi korunmuş cenaze sahneleri yazıtlarına ve bir mumyanın başka bir dünyada yaşamak üzere diriliş hikayesini anlatan çizimlere sahip olduğu belirtildi.