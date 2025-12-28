Haberler

Mısır'da "2025 Basın Özgürlüğü Ödülü" Filistinli basın şehitlerine verildi

Mısır'da "2025 Basın Özgürlüğü Ödülü", Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten beri devam eden soykırım sırasında İsrail güçlerince öldürülen Filistinli basın şehitlerine verildi.

Mısır Gazeteciler Sendikası tarafından başkent Kahire'de düzenlenen "2025 Mısır Basın Ödülleri" törenine Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Eşref Subhi, Gazeteciler Sendikası Başkanı Halid el-Belşi ve çok sayıda medya temsilcisi katıldı.

Törende, "2025 Basın Özgürlüğü Ödülü", 2023'ten bu yana Gazze'de İsrail tarafından öldürülen Filistinli basın şehitlerine verildi.

Filistinli gazeteciler, İsrail anlatısındaki tutarsızlıkları ortaya çıkardı

Mısır Gazeteciler Sendikası Başkanı Belşi, törende yaptığı konuşmada, bu ödülle, gerçeği dünyaya taşırken hayatını kaybeden Filistinli gazetecilerin mesleki ve insani fedakarlıklarını onurlandırmak istediklerini söyledi.

Belşi, Filistinli gazetecilerin İsrail'in dünyayı inandırmaya çalıştığı anlatıdaki tutarsızlıkları ortaya koyduğunu ve gerçeği tüm çıplaklığıyla aktardığını vurguladı.

İsrail Gazze'de 256 gazeteciyi öldürdü

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Abdunnasır Ebu Bekir de gönderdiği mesajda, işgale karşı Filistinlilerin haklarını savunmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Filistinli Gazeteciler Sendikasının verilerine göre, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 256 gazeteci öldürüldü, 49 gazeteci alıkonuldu, 535 gazeteci yaralandı, 150 medya kuruluşu ise tahrip edildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarında gazetecilerin ailelerinden 706 kişi de hayatını kaybetti.

Mısır Gazeteciler Sendikası, "2024 Basın Özgürlüğü Ödülü"nü, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden Al Jazeera Gazze Ofisi Müdürü Vail ed-Dehduh'a vermişti.

