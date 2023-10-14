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Mısır Cumhurbaşkanlığı: "(Sisi-Fidan görüşmesi) Taraflar Gazze halkının aç bırakılma, yerinden edilme gibi toplu cezalandırma politikalarına maruz...

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Mısır Cumhurbaşkanlığı: "(Sisi-Fidan görüşmesi) Taraflar Gazze halkının aç bırakılma, yerinden edilme gibi toplu cezalandırma politikalarına maruz kalmaması gerektiğini vurguladı"

Mısır Cumhurbaşkanlığı: "(Sisi-Fidan görüşmesi) Taraflar Gazze halkının aç bırakılma, yerinden edilme gibi toplu cezalandırma politikalarına maruz kalmaması gerektiğini vurguladı"

Kaynak: AA / Güncel

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