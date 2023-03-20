Mısır Cumhurbaşkanı ve Rus Heyeti Ekonomik İlişkileri Görüştü

KAHİRE, 20 Mart (Xinhua) -- Mısır ve Rusya, ekonomik ilişkileri daha da güçlendirme konusundaki karşılıklı taahhütlerini yineledi.

KAHİRE, 20 Mart (Xinhua) -- Mısır ve Rusya, ekonomik ilişkileri daha da güçlendirme konusundaki karşılıklı taahhütlerini yineledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Ahmed Fehmi'nin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve üst düzey bir Rus heyeti arasında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı.

İki taraf, El Dabaa'daki nükleer santralin inşası ve Süveyş Kanalı Sanayi Bölgesi'nde Rus Sanayi Bölgesi'nin kurulması başta olmak üzere bir dizi alanda Rus yatırımları ve iki ülkenin Mısır'daki ortak girişimleri hakkında görüştü.

Sözcüye göre toplantıda ayrıca mevcut küresel kriz ışığında tahıl ve gıda tedarikindeki işbirliğine odaklanıldı.

Rus heyetinde Başbakan Yardımcısı ve Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov, Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov ve Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı yer aldı.