Mısır Cumhurbaşkanı, Uluslararası ve Bölgesel Konularda Çin'le Koordinasyonun Güçlendirmesi Çağrısı Yaptı

KAHİRE, 16 Ocak (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Pazar günü uluslararası ve bölgesel konularda Çin'le koordinasyonun güçlendirilmesi ve Arap-Çin ve Afrika-Çin işbirliklerinin daha da ileriye götürülmesi çağrısı yaptı.

KAHİRE, 16 Ocak (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Pazar günü uluslararası ve bölgesel konularda Çin'le koordinasyonun güçlendirilmesi ve Arap-Çin ve Afrika-Çin işbirliklerinin daha da ileriye götürülmesi çağrısı yaptı.

Sisi, söz konusu açıklamayı Mısır'ın başkenti Kahire'de konuk Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang'la görüşmesi sırasında yaptı.

Sisi, Qin'den en içten selamlarını Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e iletmesini istedi ve geçen yıl Ekim'de düzenlenen Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi'nin başarısından dolayı Xi'yi bir kez daha tebrik etti.

Çin'in büyük bir ülke olduğunu ve kalkınmasının durdurulamaz olduğunu söyleyen Mısır Cumhurbaşkanı, Mısır ile Çin arasındaki dostluk bağının tarihsel olarak "koparılmasının imkansız" olduğunu sözlerine ekledi.

Sisi, Mısır'ın tek Çin ilkesine sıkı bağlılık göstermeye devam edeceğini ve dış güçlerin Çin'in içişlerine karışma çabalarına kararlı şekilde karşı çıkacağını vurguladı.

Mısır ve Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortak şekilde ileriye götürülmesinde elde ettiği verimli sonuçlardan övgüyle bahseden Sisi, Mısır'da yatırımda bulunacak ve iş kuracak Çinli işletmelere kapılarının açık olduğunu belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı, Çin'in son dönemde Kovid-19 önleme ve kontrol önlemlerinde gerçekleştirdiği iyileştirme ve ayarlamalar ışığında, Mısır'ın en kısa zamanda Çinli vatandaşları ağırlamaya hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Xi'nin samimi selam ve iyi dileklerini Sisi'ye ileten Qin ise Çin ve Mısır'ın kalkınma arayışı, barışın teşviki ve adaletin korunması davasında birbirlerini desteklediğini ve derin bir dostluk kurduğunu dile getirdi.

İki ülkenin devlet liderlerinin, üst düzey karşılıklı güvene sahip olduğunu ve yakın alışverişlerde bulunduğunu vurgulayan Qin, bunun, Çin ile Mısır arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın gelişimine güçlü bir ivme kazandırdığını ifade etti.

Qin, Mısır tarafından tek Çin ilkesine sıkı bağlılığın yeniden teyit edilmesinin Çin tarafından takdirle karşılandığını ve Çin'in de benzer şekilde Mısır'ın kendi ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolu benimsemesini ve kendi egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumasını desteklediğini söyledi.

Qin, iki ülkenin kalkınma stratejilerinde yakın uyum sağlamasını, kilit önemdeki işbirliği projelerinin inşasını hızlandırmasını ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin inşasında ve Mısır'daki Çin-Arap Devletleri Zirvesi sonuçlarının uygulanmasında daha fazla sonuç elde edilmesini sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Çin'in Ortadoğu'da barış ve istikrarın teşvik edilmesinde Mısır'ın oynadığını olumlu role olan desteğini dile getiren Qin, Çin'in Mısır'la birlikte çalışarak bölgede uzun dönemli barış ve istikrarı ortak olarak teşvik etmeye ve Filistin sorununun en kısa zamanda ve adil şekilde çözüme kavuşturulmasına yönelik çaba göstermeye hazır olduğunu söyledi.

Qin daha sonra Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile de bir görüşmede gerçekleştirdi ve görüşmede iki taraf, Çin-Mısır dayanışma ve işbirliğinin örnek rolü ve stratejik öneminden övgüyle bahsetti.

İki bakan, iki liderin ulaştığı önemli uzlaşı konularını ortaklaşa uygulamaya koyma, ikili ilişkileri sürekli olarak geliştirme, çok taraflı koordinasyonu güçlendirme, uluslararası ilişkilerin temel normlarını ortak şekilde koruma ve uluslararası hakkaniyet ve adaleti savunma sözü verdi.