Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yemen Savunma Bakanı Dairi ile 'Yemen krizini' görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temasları kapsamında başkent Kahire'ye gelen Yemen Savunma Bakanı Muhsin ed-Dairi ile Yemen krizinin yanı sıra ülkedeki son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, ülkeyi ziyaret eden Yemen Savunma Bakanı Dairi'yi kabul etti.

Mısır'ın Yemen'deki kriz çerçevesinde siyasi çözüme yönelik gösterilen çabalara verdiği desteği vurgulayan Cumhurbaşkanı Sisi, Yemen halkının çeşitli düzeylerde çıkarlarının sağlanması, güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesi ve ülkenin kalkınma yoluna girmesi için sunacakları katkıların altını çizdi.

Yemenli Bakan Dairi de iki ülkenin tarihe dayanan ilişkilerini ve Mısır'ın Yemen'in istikrarı için gösterdiği çabayı takdir ederek, Mısır'la ortak işbirliğinin çeşitli düzeylerde geliştirilmesi yönündeki arzusunu dile getirdi.

Açıklamada, resmi temasları çerçevesinde bugün Mısır'a gelen Dairi'nin ziyaretinin kaç süreceği bilgisine ise yer verilmedi.

Bu arada görüşmede, Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki de hazır bulundu.