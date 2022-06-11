Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi iş birliğini görüştü - Haberler

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyareti kapsamında başkent Kahire'ye gelen Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile başta deniz güvenliğinin artırılması olmak üzere çeşitli alanlarda ortak iş birliğini ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi ile bir araya geldi.

Mısır ve Yemen'in tarihe dayanan güçlü ilişkilere sahip olduğunu belirten Sisi, Yemen'deki siyasi sürecin her şeyden önce ülke çıkarlarının öne çıktığı ve samimi bir niyetle ilerlemesinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Sisi, Yemen'in istikrar ve güvenliğinin Mısır'ın ulusal güvenliği, Arap ülkeleri ve Kızıldeniz bölgesi güvenliği için büyük bir öneme sahip olduğunu ve ülkesinin Yemen'in güvenlik ve istikrarına yönelik gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi de Mısır'ın ülkesinin güvenlik ve istikrarına verdiği desteği takdir ederek, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğinin artırılmasına yönelik arzusunu dile getirdi.

Alimi ayrıca, ülkesinin yeniden yapılanma ve kalkınma sürecinde Mısır'ın tecrübelerinden istifade etmek arzusunda olduğunu kaydetti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Mısır'a gelen Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi'nin ziyaret süresine ilişkin bilgiye yer verilmedi.