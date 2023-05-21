Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile ikili ilişkileri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret kapsamında ülkesine gelen Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile başta uluslararası ve bölgesel konular olmak üzere ikili ilişkileri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret kapsamında ülkesine gelen Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile başta uluslararası ve bölgesel konular olmak üzere ikili ilişkileri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Umman Sultanı Bin Tarık ile başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi.

Bin Tarık'ın Mısır ziyaretini memnuniyetle karşıladığını belirten Sisi, komite başkanlığını Bin Tarık'ın yürüttüğü "Umman 2040" vizyonunun başarıya ulaşmasını diledi.

Sisi, iki ülke arasındaki dayanışma ile zorluklara karşı birlik ve beraberlik içinde geçen tarihi ilişkilere vurgu yaparak, Mısır, Umman ve Arap dünyasının çıkarları çerçevesinde bu ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki temennisini dile getirdi.

Umman Sultanı Bin Tarık da ülkesinin Mısır'la işbirliğinin farklı alanlarda geliştirilmesi arzusunda olduğunu ifade ederek, ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel meselelerde koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesinin önemine değindi.

Taraflar ayrıca, iki ülke arasında artan ticaret hacminden de memnuniyet duyduklarını kaydetti.