Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ulusal diyalog sürecinin "bir grup" dışında herkesi kapsadığını söyledi - Haberler

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ulusal diyalog sürecinin "bir grup" dışında herkesi kapsadığını söyledi

AA - Hacer Başer - Güncel
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ulusal diyalog sürecinin 'bir grup' dışında herkesi kapsadığını söyledi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) işaret ederek, ulusal diyalog sürecinin bir grup dışında herkesi kapsadığını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) işaret ederek, ulusal diyalog sürecinin bir grup dışında herkesi kapsadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin gazetecilerle bir röportaj gerçekleştirdiği belirtildi.

Röportajda, "Sadece bir grup dışında tüm düşünürler, sendikalar, aydınlar ve siyasi güçler için ulusal diyalog başlattık." ifadelerini kullanan Sisi, bu grubun adını ise paylaşmadı.

Ancak Mısır medyası, haberlerinde Sisi'nin İhvan'a işaret ettiğini yazdı.

Sisi, ilk kez 21 Nisan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu ifade etmişti.

Mısır resmi ajansı MENA'nın dünkü haberinde, ulusal diyalog toplantılarının 5 Temmuz Salı günü öğleden sonra yapılacağı belirtilmişti.

AA / Hacer Başer - Güncel

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