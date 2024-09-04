Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'den Ayrıldı

(ANKARA) - 12 yıl aradan sonra resmi ziyaret için günübirlik Türkiye'ye gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra Ankara'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey yetkililer, Sisi'yi yolcu etti.

12 yıl sonra Ankara'ya gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği "Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi" toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilirken, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek adımlar ele alındı. Toplantının ardından düzenlenen imza töreninde iki ülke arasında 17 iş birliği anlaşması imzalandı.

Görüşme ve toplantıların ardından Sisi, Türkiye'den ayrıldı. Sisi'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey yetkililer yolcu etti.