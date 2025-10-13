Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Trump'ı Gazze Anlaşması'ndaki Başarısından Dolayı Tebrik Etti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasındaki "başarısından dolayı" ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti.

Barış zirvesine katılmak amacıyla Şarm el-Şeyh'e gelen Trump, havalimanında Sisi tarafından karşılandı.

İki ülke heyetlerinin görüşmesinde konuşan Sisi, ABD Başkanı Trump'a "Mükemel bir iş çıkardınız Sayın Başkan" dedi.

Trump'ın Gazze Anlaşması'na ulaşmasındaki "büyük başarısını" takdir ettiğini söyleyen Sisi, "Başkan Trump'ı Gazze anlaşmasından dolayı tebrik ediyorum. Başkan Trump, Gazze Anlaşması'nı ve bölgemizde barışı sağlayabilecek tek kişidir." ifadelerini kullandı.

Sisi, tüm esirlerin serbest bırakılması için "ateşkesin yerleşmesinin" gerektiğini belirterek, "Tüm rehinelerin serbest bırakılması için ateşkesin yerleşmesi gerekir. Kalan cesetleri en kısa sürede İsrail'e teslim etmeli, bölgeye yardım ulaştırmalı ve anlaşmanın kalan aşamalarını tamamlamalıyız." diye konuştu.