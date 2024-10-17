Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Orta Doğu'daki Gerilimin Durdurulması İçin Çalışmaların Sürdürülmesi Gerektiğini Belirtti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin durdurulması ve Gazze Şeridi ile Lübnan'da ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Kahire'yi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi kabul etti.

Sisi ile Erakçi görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel meseleler ele alındı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, görüşmede "Çatışma çemberinin genişlememesi, bölgedeki tüm ülkelerin güvenliğini tehdit eden gerilimin durdurulması" çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi ve Lübnan'da ateşkes sağlanması için çabaların sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Sisi, "Batı Şeria'daki ihlallerin ve saldırıların durdurulması ve sivillerin yaşadığı trajedinin sona ermesi için bölgeye acil ve yeterli insani yardımın ulaştırılması yönünde uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini" vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi de ülkesinin "Mısır'ın bölgede istikrar ve güvenliği sağlamaya yönelik devam eden çabalarını takdir ettiğini" ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 438 Filistinli öldü, 99 bin 246 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 367 kişi öldü, 11 bin 88 kişi yaralandı.