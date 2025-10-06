Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Orta Doğu’da Barış İçin Bağımsız Filistin Devleti Şart

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Orta Doğu'da barışın bağımsız bir Filistin Devleti olmadan sağlanmayacağını vurguladı.

Sisi, ülkesi ve Suriye'nin Ekim 1973'te İsrail'e karşı yürüttüğü "Yom Kippur Savaşı"nın 52'nci yılı münasebetiyle açıklamalarda bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı, 6 Ekim'i "büyük bir zafer" günü olarak nitelendirerek dünyanın Mısırlıların azmine ve iradesine; Arapların karar bütünlüğüne saygı gösterdiği bir gün olduğunu ifade etti.

Mısır ve İsrail'in savaşlar ve şiddetli askeri çatışmalar yaşadığını, ağır bedeller ödediğini aktaran Sisi, bu düşmanlığın, dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın öngörüsü ve dönemin İsrail yönetiminin sağduyusu ile ABD'nin arabuluculuğu olmasaydı devam edeceğini dile getirdi.

Sisi, ülkesinin İsrail ile barış tecrübesinin gerçek barışın inşasında örnek alınası tarihi bir model olduğunu kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanı, "Orta Doğu'da gerçek manada bir barış ancak uluslararası meşruiyet referanslarına uygun; hak sahiplerine hakları iade edilecek şekilde bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planından övgüyle söz eden Sisi, bu planın "iki yıldır devam eden soykırım, katliam ve yıkımın ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesi sağlamak için çalıştığını" belirtti.

ABD'nin tesis ettiği barış sisteminin korunmasının önemini vurgulayarak, bunun bölgesel istikrar için stratejik bir çerçeve oluşturduğunu aktaran Sisi, bu barış sisteminin ancak adalet temelinde dayanaklarının güçlendirilmesi ve bölge halklarının haklarının garanti altına alınmasıyla genişletilebileceğini ifade etti.

Filistin Devleti'ni tanıma kararları

Lüksemburg, Belçika, Andorra, Fransa, Malta, Monako ve San Marino, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel de Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıklamıştı.

Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana BM üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 157'ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.