Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: 'Mısır-Suudi Arabistan ilişkileri Arap bölgesinde istikrarın direğidir'

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin Arap bölgesinde istikrarın direği olduğunu söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin Arap bölgesinde istikrarın direği olduğunu söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi temasları kapsamında başkent Kahire'ye gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ı İttihadiye Sarayı'ndaki makamında kabul etti.

Mısır-Suudi Arabistan ilişkilerinin stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Sisi, "Arap ülkelerinin içinden geçtiği hassas koşullar ve karşı karşıya oldukları çeşitli zorluklar ışığında, Mısır-Suudi Arabistan ilişkileri Arap bölgesinde istikrarın direğidir." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan da Mısır-Suudi Arabistan ilişkilerinin derinliğini vurgulayarak, ülkesinin Mısır ile çeşitli alanlarda stratejik iş birliğini geliştirme, uluslararası ve bölgesel meselelerde de mevcut koordinasyonun sürdürülmesi arzusunda olduğunu söyledi.

Görüşmede, ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Suudi Arabistan'ın Kahire'deki Büyükelçisi Usame Nakli de hazır bulundu.

-Kral Selman'dan Sisi'ye sözlü mesaj

Öte yandan, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan aracılığıyla Cumhurbaşkanı Sisi'ye "iki ülke arasındaki tarihi bağlar ve bunları geliştirmenin yollarına ilişkin" sözlü bir mesaj gönderdiği bildirildi.

Kral Selman'ın mesajında, Arap ülkelerinde ilerleme, refah ve kalkınmaya yönelik ortak Arap eylem sürecinin geliştirilmesi ve Arap dayanışmasının kapsamlı bir şekilde güçlendirmesine yönelik ilgi ve arzusunu dile getirdiği kaydedildi.