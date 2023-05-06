Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kahire'de ABD Temsilciler Meclisi heyeti ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner ile "Filistin meselesi ve Sudan'daki olayları" görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner ile "Filistin meselesi ve Sudan'daki olayları" görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, ülkesini ziyaret eden Cumhuriyetçiler ve Demokratlardan oluşan Turner başkanlığındaki ABD heyetini kabul etti.

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in de hazır bulunduğu görüşmede, ABD ile stratejik ortaklık ilişkileri vurgulandı. Ayrıca bölgesel ve uluslararası meydan okumaları aşmak ve tehlikeleri bertaraf etmek için iki ülke arasında tüm alanlarda işbirliğinin sürdürülmesi ve arttırılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

Görüşmede ayrıca Filistin meselesiyle ilgili son gelişmeler ve Sudan'daki olaylar masaya yatırıldı.

Sisi, Filistin meselesine uluslararası kararlara uygun adil ve kapsamlı bir çözüm bulunması hedefiyle İsrail ile Filistinliler arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması için çalışmanın önemli olduğunu belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı, ülkesinin Filistin ve İsrail arasında ateşkesin kalıcı olması, Gazze'nin yeniden imarının sağlanması için dengeli çabalar yürüttüğüne işaret etti.

Sisi ayrıca Sudan'da geçiş sürecinin tamamlanmasına götürecek barışçıl diyaloğa başlanması ile kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesin gerekliliğine vurgu yaptı.