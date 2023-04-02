Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Irak Meclis Başkanı Halbusi ile 'işbirliğini artırma olanaklarını' görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile Mısır-Irak-Ürdün üçlü işbirliğini artırma imkanlarını ele aldı.

Irak Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Halbusi'nin Mısır'ın başkenti Kahire'deki temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Mısır ile Irak arasındaki ilişkileri ve stratejik işbirliğini geliştirmenin öneminin ele alındığı aktarılan açıklamada, Mısır-Irak-Ürdün üçlü işbirliğini artırma olanaklarının da masaya yatırıldığı ifade edildi.

Sisi'nin, görüşmede Irak'ın güvenlik ve istikrarına desteğini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Meclis Başkanı Halbusi, "Irak olarak kardeş iki ülke arasındaki işbirliğinin artmasını bekliyoruz. Ayrıca üçlü (Mısır-Irak-Ürdün) işbirliği mekanizmasının aktif hale gelmesini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Halbusi'nin ayrıca Suriye'nin istikrarı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de görüştüğü aktarıldı.

Irak, Ürdün ve Mısır 24 Mart 2021'de Amman'da ekonomik alanda iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen "üçlü koordinasyon mekanizması" toplantısı düzenlemişti. Söz konusu toplantının ardından üç ülke arasında bir dizi görüşmeler gerçekleşmişti.