Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İngiltere Başbakanı Starmer ile Gazze'nin Durumunu Görüştü

KAHİRE, 23 Mayıs (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'nde devam eden durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sisi, perşembe günkü görüşmede Gazze'deki durumun yanı sıra ateşkes sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının kolaylaştırılması amacıyla Katar ve ABD işbirliğiyle yürüttükleri çabaları gözden geçirdi.

Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ya da Filistin davasının baltalanmasına yönelik tüm girişimlere kesinlikle karşı olduklarını yineleyen Sisi, Gazze'nin yeniden inşası için Arap-İslam girişimine verilen mevcut uluslararası desteğin, ateşkesin sağlanmasının ardından somut ve uygulanabilir önlemlere dönüştürülmesinin önemini de vurguladı.

Sisi, İngiltere'nin, Filistin sorunu ve Gazze'deki durum hakkındaki olumlu tutumunu takdir ettiklerini ifade etti. İki lider, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Bakanı David Lammy, iki gün önce Gazze ablukasına yanıt olarak İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldıklarını açıklamıştı.

İngiltere, Fransa ve Kanada pazartesi günü yaptıkları ortak açıklamada, "İsrail'in yeniden başlattığı askeri saldırılara son vermemesi ve insani yardımlara koyduğu kısıtlamaları kaldırmaması halinde" yeni somut adımlar atacaklarını belirtmişti.