Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Ürdün Kralı 2.Abdullah 'bölgesel gelişmeleri' görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Sisi'yi telefonla aradı.

Bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı görüşmede, ortak öneme sahip konularda koordinasyon ve istişarelerin sürmesi noktasında mutabakata varıldı.

Görüşmede ayrıca ortak iş birliği ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yolları da değerlendirildi.

Arap ülkelerinin liderleri, son günlerde Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki baskınlar ve ihlallere ilişkin bir dizi görüşmelerde bulunuyor.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti.

Aksa'ya dün ve bu sabah da baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Harem-i Şerif'in kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün 561 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisi korumasında Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.