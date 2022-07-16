Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ABD Başkanı Biden "stratejik ortaklığı" görüştü - Haberler

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ABD Başkanı Biden "stratejik ortaklığı" görüştü

AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ABD Başkanı Biden 'stratejik ortaklığı' görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Joe Biden, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Joe Biden, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ele aldı.

Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkeler, Mısır, Irak ve Ürdün'den liderlerin yanı sıra ABD Başkanı Biden'in katılımıyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek zirve öncesi Sisi ile Biden ikili görüşme yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, "iki dost ülkenin mevcut iş birliği çerçevesinde stratejik koordinasyon ve istişarelerini önümüzdeki dönemde de geliştirerek devam ettirme noktasında arzularını ifade ettiği" belirtildi.

Açıklamaya göre Sisi, " Mısır'ın dost iki ülkenin seçkin ilişkilerini güçlendirme noktasında kararlılığını ifade ederek, bu ortaklığın bölgede barış ve istikrara olumlu katkı yaptığını" söyledi.

ABD Başkanı Biden ise görüşmede, "bölgede barış ve güvenliğin korunması adına Sisi önderliğindeki Mısır'ın önemini" vurguladı.

İkilinin görüşmede ayrıca Etiyopya ile Mısır arasındaki Hedasi Barajı sorunu ile Filistin meselesine değindiği aktarıldı.

Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkeler, Mısır, Irak ve Ürdün'den liderlerin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla bugün Suudi Arabistan'da "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi" düzenlenecek.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

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