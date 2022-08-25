Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: 'Güney Sudan'da istikrarın sağlanmasını istiyoruz'

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Güney Sudan Devlet Başkanı Danışmanı Tut Gulwak ile Güney Sudan'da yaşanan gelişmeleri görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ile Gulwak, başkent Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Güney Sudan Ulusal Güvenlik Danışmanlığı Raportörü Ramazan Abdullah'ın da hazır bulunduğu bir görüşme gerçekleştirdi.

Gulwak görüşmede, Sisi'ye Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in, "ülkedeki siyasi durum ve barış süreciyle ilgili gelişmelerin ele alındığı" bir mektubunu teslim etti.

Görüşmede, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı başta olmak üzere ortak ilgi alanına giren konular ele alındı.

Sisi ise Güney Sudan'da kalkınma için yeni iş birliği ufuklarının açılmasına zemin hazırlayacak güvenlik ve istikrar ortamının sağlanmasını istediklerini vurguladı.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.?

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 yılında taraflar barışa imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.