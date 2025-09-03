Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Ülkeye Dair Açıklamalar

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır'ın ülkeye karşı neler planlandığının farkında olduğunu ve meydan okumalarla "üzerinde iyi çalışılmış önlemlerle" mücadele ettiğini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sisi, Kahire'deki El Menara Uluslararası Konferans Merkezi'nde üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla düzenlenen Mevlit Kandili programında bir konuşma yaptı.

Sisi, "Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu kutlamamız, Muhammedi değerler ve ahlak sistemini yeniden canlandırmak için büyük bir fırsattır." diye konuştu.

Mısır'ın, dini, eğitim, medya ve diğer tüm alanlardaki tüm devlet kurumlarını güçlü bir şekilde harekete geçmeye teşvik etme konusunda kararlı olduğunu dile getiren Sisi, bunun, bir yandan insanlığı düşünce, bilgi ve yaratıcılık üzerine inşa eden, diğer yandan da Allah'a samimi bir şekilde bağlanan, yüksek ahlaki değerlere dayalı bir sisteme doğru bir geçiş olduğuna işaret etti.

Konuşmasında ülkesinin karşılaştığı zorluklara de değinen Sisi, "Mısır halkına, etrafımızda olup bitenlere ve bize karşı oynanan oyunlara karşı uyanık ve bilinçli olduğumuzu, zorluklar karşısında Yüce Allah'ın yardımına güvenerek üzerinde iyi çalışılmış tedbirlerle durduğumuzu temin ederim." dedi.

Halkın dayanıklılığına dayanarak ve devletin yeteneklerine güvenerek ülkenin her yerindeki vatandaşlara güvenli ve istikrarlı bir yaşam sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Sisi, kötülüğün ne kadar çok yüzü olursa olsun, yöntemleri ne kadar çeşitli olursa olsun, Mısır, Allah'ın izniyle, güvenlik, barış ve onur ülkesi olmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Sisi, konuşmasında ülkesine karşı ne planlandığı, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların niteliği veya bahsettiği "kötü yüzlerin" mahiyeti konusunda herhangi bir bilgiye yer vermedi.