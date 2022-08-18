Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Merkez Bankası'na yeni atama Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, dün istifa eden Mısır Merkez Bankası Başkanı Tarık Amir'in yerine vekaleten Hasan Abdullah'ı atadığı bildirildi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, dün istifa eden Mısır Merkez Bankası Başkanı Tarık Amir'in yerine vekaleten Hasan Abdullah'ı atadığı bildirildi. Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Sisi'nin talimatıyla Merkez Bankası Başkanlığı'na Abdullah atandı. Konuya ilişkin resmi makamlardan ise henüz bir açıklama yapılmadı. Eski Mısır Merkez Bankası Başkanı Tarık Amir, dün istifasını sunduğunu duyurmuştu. Amir'in istifasına ilişkin ise kamuoyuna bilgi verilmedi. Hasan Abdullah, daha önce Uluslararası Finans Enstitüsü, Gelişmekte Olan Piyasalar Danışma Kurulu (EMAC), Mısır Merkez Bankası ve Mısır Menkul Kıymetler Borsası'nda çeşitli görevler üstlenmişti. Güncel Kaynak: AA / Ferdi Bayat Merkez Bankası Mısır Güncel Haberler

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