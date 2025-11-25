Haberler

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Lübnan'a Bağımsızlık Tebriği

Güncelleme:
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Lübnan'ın bağımsızlığının 82. yıl dönümü dolayısıyla Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı tebrik etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sisi, aynı zamanda Lübnan'da silahların devletin tekeline alınması konusunda kararlılığını ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Lübnan'ın bağımsızlığının 82. yıl dönümü dolayısıyla Lübnanlı mevkidaşı Joseph Avn'ı tebrik etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ve Avn telefonda görüştü.

Sisi, Lübnan'ın bağımsızlığını kazanmasının 82. yıl dönümü dolayısıyla Avn'ı tebrik etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn da Mısır ve Lübnan arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi konusunda gösterdiği kararlılıktan dolayı Sisi'ye teşekkürlerini sundu.

Sisi, Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterilmesi konusunda kararlı olduklarını belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasının ve Lübnan hükümetinin ülkede silahları devletin tekeline almasının önemine vurgu yaptı.

Mısır'ın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Avn da Lübnan'da silahların devletin tekeline alınması konusuna bağlı olduklarını vurguladı.

Avn, Lübnan ordusunun sorumluluklarına dikkati çekerek, Mısır'ın Lübnan ordusuna ve güvenlik kurumlarına verdiği destekten dolayı memnuniyetini ifade etti.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine, "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasının öncelikli hedef olarak belirlendiği" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekeline alınması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, yaptığı açıklamalarda, Hizbullah'ın, silahlarını ancak İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, saldırılarını durdurması, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlaması halinde teslim edeceğini vurgulamıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi olarak çekilse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
