Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in yaklaşık iki yıldır Filistinlilere karşı en vahşi cinayet ve aç bırakma yöntemlerini uyguladığını belirterek Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlamak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, Brezilya'nın dönem başkanı olduğu BRICS ülkelerinin devlet ve hükümet liderlerinin olağanüstü zirvesine çevrim içi katıldı.

Sisi, burada yaptığı konuşmada, "İsrail, yaklaşık iki yıldır sivillere karşı aç bırakma ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakma gibi en iğrenç öldürme ve yıldırma yöntemlerini uyguluyor ve bu durum, Birleşmiş Milletlerin Gazze'de kıtlık ilan etmesine yol açacak kadar eşi benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açtı." dedi.

İsrail'in Gazze'de saldırılarını genişlettiğine vurgu yapan Sisi, "İsrail, Filistinlileri topraklarından zorla çıkartmak, göçe zorlama planını uygulamak ve Filistinlilerin haklı davalarını ortadan kaldırmak amacıyla temel yaşam unsurlarını da yok ediyor." diye konuştu.

Sisi, Mısır'ın hangi sebeple olursa olsun Filistinlileri topraklarından etmeyi amaçlayan her türlü senaryoyu reddettiğini vurgulayarak " Bu, Filistin davasını tasfiye etme, iki devletli çözümü engelleme, çatışmanın kapsamını genişletme ve Orta Doğu'daki barış sürecini tehdit etme girişimidir." ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı, ülkesinin Gazze'nin yönetimi ve yeniden inşası için yapılacak düzenlemelere hazırlık olarak ateşkesin sağlanması, insani yardımın ulaştırılması ve esirlerin serbest bırakılması için yoğun çaba gösterdiğini aktardı.