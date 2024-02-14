Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi ziyaret etme davetine cevap vermek için sabırsızlanıyor
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, önümüzdeki nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine cevap vermek için sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Sisi, Erdoğan'ın davetini olumlu bir şekilde değerlendirdiğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine cevap vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum"