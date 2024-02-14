Üye Girişi
Haberler

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi ziyaret etme davetine cevap vermek için sabırsızlanıyor

Güncelleme:

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, önümüzdeki nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine cevap vermek için sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Sisi, Erdoğan'ın davetini olumlu bir şekilde değerlendirdiğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine cevap vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum"

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Mısır Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title