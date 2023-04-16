Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, BM Genel Sekreteri Guterres ile Sudan'daki gelişmeleri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Sudan'da ordu ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmaları değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Sudan'da ordu ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmaları değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Guterres, Sudan'da olayların başlamasının ardından Sisi'yi telefonla aradı.

Sisi, komşu ve kardeş ülkede yaşanan gelişmelerden büyük endişe duyduklarını ifade etti.

Yaşanan gelişmelerin Sudan'ın istikrarı üzerinde olumsuz yansımaları olacağını belirten Sisi, hikmetli ve sağduyulu hareket edilmesi gereken bu dönemde tarafların diyalog yolunu benimsemesi ve halkın menfaatini öncelemesi gerektiğini kaydetti.

Guterres ise çatışmaların büyümesinin, siviller üzerinde feci etkileri olacağını ve Sudan'daki insani durumu daha da kötüleştireceğini belirtti.

Mısır, Sudan'daki çatışmaların durması için çaba harcıyor

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Sudan'da yaşanan gelişmeler ele alındı.

Şukri, görüşmede, Mısır'ın, güney komşusunda yaşanan şiddet olaylarının durması için çaba sarf ettiğini belirtti.

Avrupa Birliğinin bu konuda Mısır'a destek olduğunu vurgulayan Borrell ise Sudan'da yaşanan çatışmaların durması için ilerleyen süreçte Mısır ile koordinasyon içinde olmayı istediklerini ifade etti.

Ne olmuştu?

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü atışma", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.