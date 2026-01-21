Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Trump'ın Barış Kurulu davetini kabul etti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, ABD Başkanı Donald Trump tarafından oluşturulan Barış Kurulu'na katılım için kendisine iletilen daveti kabul ettiği bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Mısır'ın söz konusu davetten memnuniyet duyduğu, Cumhurbaşkanı Sisi'nin Barış Kurulu'na katılmayı kabul ettiği ifade edildi.

Açıklamada, ilgili yasal ve anayasal prosedürlerin yerine getirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, Trump'ın liderliğinde Gazze'de savaşın sona erdirilmesi ile Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik kararlı tutumun takdirle karşılandığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararı doğrultusunda, Gazze'de çatışmaların sonlandırılmasına yönelik kapsamlı planın ikinci aşamasında Barış Kurulu'nun üstleneceği rolün desteklendiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Mısır'ın ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin güvence altına alınması ve insani yardımların herhangi bir kısıtlama olmaksızın Gazze'ye ulaştırılması için ABD ve diğer ortaklarla koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'nin tamamında yeniden imar sürecine hazırlık amacıyla ortaklarla birlikte çalışmalar yürütüldüğü de ifade edildi.