Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile 'Sudan'ı' görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhamed bin Zayid Al Nahyan ile Sudan'da yaşanan çatışmaları durdurmanın yollarını görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhamed bin Zayid Al Nahyan ile Sudan'da yaşanan çatışmaları durdurmanın yollarını görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi'nin BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede, Mısır ile BAE'nin Sudan'daki durumu yatıştırmak, tırmanışı durdurmak, diyaloğa dönmek ve siyasi yolu yeniden tesis etmek için yürüttüğü çabaların ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, tüm bu çabaların, Mısır ve BAE'nin, ülkede güvenlik, istikrar ve kalkınmayı artırma hedeflerine ulaşma çabalarında Sudan halkına verdiği destek çerçevesinde yürütüldüğü ifade edildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.