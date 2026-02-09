Sisi, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bölgesel konuları görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, ülkeyi ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, başkent Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından karşılandı.

Görüşmede iki lider, Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere, Mısır ve BAE'nin ortak ilgi alanlarına giren bir dizi bölgesel ve uluslararası konuyu ele aldı.

Sisi ile Al Nahyan, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasında ilerleme kaydedilmesinin ve Gazze'deki Filistinlilerin çektiği sıkıntıları hafifletmek için bölgeye yeterli insani yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılmasının önemini vurguladı. Liderler, bölgesel güvenlik ve istikrarı sağlayacak iki devletli çözüm temelinde, bölgede adil ve kapsamlı bir barış sürecinin ilerletilmesinin önemine dikkati çekti.

Sisi ayrıca, Al Nahyan ile Muhammed bin Zayid Yapay Zeka Üniversitesi'ni ziyaret ederek, üniversitenin ileri teknoloji ve yapay zeka alanındaki akademik programları hakkında bilgi aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ziyaretin ardından BAE'den ayrıldı.