Mısır Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uluslararası ve bölgesel gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uluslararası ve bölgesel gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi, Sisi ile Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sisi ile Putin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 80'inci yıl dönümü münasebetiyle birbirlerini tebrik etti.

İki ülke arasında özellikle kalkınma projeleri kanalıyla iş birliği çerçevesini genişletmenin yollarını ele alan Sisi ile Putin, Mısır ile Rusya arasındaki tarihi ve seçkin ilişkileri ilerleyen dönemde daha ileriye taşımaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de değerlendiren liderler, Orta Doğu'da istikrarı sağlama çabaları ile mevcut krizleri çözmenin önemini vurguladı.

Sisi ile Putin, başta gıda güvenliği olmak üzere mevcut küresel krizlerin üstesinden gelmenin yollarını da değerlendirdi.