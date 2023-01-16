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Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi, Çin Dışişleri Bakanı Qin ile Görüştü

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Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi, Çin Dışişleri Bakanı Qin ile Görüştü

KAHİRE, 16 Ocak (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi (sağdan birinci) ülkesini ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang (soldan ikinci) ile başkent Kahire'de görüştü, 15 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

KAHİRE, 16 Ocak (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi (sağdan birinci) ülkesini ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang (soldan ikinci) ile başkent Kahire'de görüştü, 15 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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