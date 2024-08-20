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Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi, ABD'li Bakan Blinken ile görüştü

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması planı ele alındı.

- Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi, ABD'li Bakan Blinken ile görüştü

Blinken İsrail'in ardından Mısır'da

KAHİRE - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Orta Doğu turu çerçevesinde Mısır'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması planının kabul edilmesi için çıktığı Orta Doğu turu çerçevesinde Mısır'a geldi. Blinken ve beraberindeki heyet Gazze temasları çerçevesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmeye Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty, Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ve ABD'nin Mısır Büyükelçisi Herro Mustafa Garg'ın da katıldığı belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin iki ülke arasındaki sağlam stratejik ortaklığın altını çizdiği kaydedilirken, "Görüşmeler, iki ülkenin bölgede güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesine yönelik ortak çabaları ilerletme kararlılığını da teyit etti" denildi.

"ABD'nin durumu yatıştırmaya yönelik çabalara olan bağlılığını vurguladı"

Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve esir takası için arabuluculuk çabalarının gözden geçirildiği bildirilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı El-Sisi ve Sayın Blinken, geçtiğimiz hafta Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen son müzakerelerin sonuçları ve Kahire'de devam eden müzakerelerde ilerleme sağlanmasının yolları hakkında görüş alışverişinde bulundular" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Blinken'in es-Sisi'ye İsrail ziyaretinin sonuçları hakkında bilgi verdiği aktarılırken, "Bakan Blinken ABD'nin durumu yatıştırmaya ve bir anlaşmaya varmaya yönelik çabalara olan bağlılığını vurguladı. Mısır'ın bu konudaki rolü ve yapıcı çabaları için büyük takdirlerini ifade etti" denildi.

"Kan dökülmemesinin tüm taraflar için başlıca itici güç olması gerektiğini teyit etti"

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin çatışmanın bölgesel olarak genişlemesi ve yıkıcı sonuçlar doğurması tehlikesine karşı uyarıda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı, kan dökülmemesinin tüm taraflar için başlıca itici güç olması gerektiğini, Gazze'de ateşkesin, bağımsız bir Filistin Devleti'nin uluslararası alanda daha geniş bir şekilde tanınmasının ve iki devletli çözümün uygulanmasının başlangıcı olması gerektiğini, zira bunun bölgede istikrarın temel garantörü olduğunu teyit etti" ifadeleri kullanıldı.

Blinken, Mısırlı mevkidaşı Abdellaty ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile de görüştü. Toplantıda Sudan'daki kriz de dahil olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra ikili ilişkileri geliştirme yolları ve Gazze'deki savaşı durdurmaya yönelik ortak çabalar masaya yatırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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