Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi (1) Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesini ziyaret eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile başkent Kahire'deki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesini ziyaret eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile başkent Kahire'deki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. AA / Güncel Kahire Mısır Güncel Haberler

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