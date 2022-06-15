Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi (1)
AA - Güncel
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesini ziyaret eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile başkent Kahire'deki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesini ziyaret eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile başkent Kahire'deki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
AA / Güncel