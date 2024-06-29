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Mısır Çarşısı'nda Sopalı Bıçaklı Kavga: 2 Kişi Yaralandı

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FATİH, Mısır Çarşısı'nda iki grup arasında sopalı bıçaklı kavga çıktı. Kavgaya karışanlardan biri silah çekince çevredekiler müdahale etti. Silah çeken kişi yere yatırılırken, saldırganın üzerine çıkan bir kişi ise tabancayı almak için saldırganın bacağına bıçak sapladı. O anlar kameraya yansıdı. Kavga sırasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Hareketli anlar kamerada.

FATİH, Mısır Çarşısı'nda iki grup arasında sopalı bıçaklı kavga çıktı. Kavgaya karışanlardan biri silah çekince çevredekiler müdahale etti. Silah çeken kişi yere yatırılırken, saldırganın üzerine çıkan bir kişi ise tabancayı almak için saldırganın bacağına bıçak sapladı. O anlar kameraya yansıdı.

SOPALI BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

Olay, saat 17.00 sıralarında Mısır Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre, çarşı içerisinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TABANCAYI ALMAK İÇİN BIÇAK KULLANDI

Kavga sırasında bir kişi, silah çekince çevredekiler müdahale etti. Silahlı kişiyi yere yatıran 4 kişi, uzun süre tabancayı almaya çalıştı. Bu sırada bir kişinin bıçağı saldırganın bacağına saplaması dikkat çekti. Tabanca uzun uğraşlar sonucu saldırganın elinden alındı.

Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

HAREKETLİ ANLAR KAMERADA

Öte yandan silah çeken şüphelinin yere yatırıldığı ve tabancanın alındığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, saldırganın yere yatırıldığı görülürken, çevredekilerin tabancayı almak için mücadele ettiği, bu sırada bir kişinin şüphelinin bacağına bıçak sapladığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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