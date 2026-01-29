Haberler

Fatih Mısır Çarşısı'nın girişinde silahlı saldırı; vurduğu kişinin başında bekledi

FATİH Mısır Çarşısı'nda iş yeri sahibine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan A.U., hastaneye kaldırıldı. Saldırgan B.A. olay yerinde gözaltına alındı. Olay polisi ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

FATİH Mısır Çarşısı'nın girişinde iş yeri sahibine silahlı saldırı düzenlendi. Vurduğu kişinin başında bekleyen şüpheli B.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Mısır Çarşısı'nın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen şüpheli B.A., iş yeri sahibi A.U.'yu silahla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen A.U. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından silahla yaraladığı A.U.'nun başında bekleyen şüpheli B.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli B.A. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı.

'SİLAHI SIKAN KİŞİNİN ELİNDEN SİLAHI ALMAYA ÇALIŞTIM AMA VERMEDİ'

Olayın görgü tanığı ve saldırgana müdahale etmeye çalışan Mustafa Acar, "Silah sesini duydum. Baktım biri yerde yatıyor. Ben de gittim silahı sıkan kişinin elinden silahı almaya çalıştım ama vermedi. Silahı bankın üzerine bırak ben tampon yapayım dedim. O da bıraktı silahını 'tamam sen tampon yap' dedi. Aralarındaki meselenin ne olduğunu bilmiyorum ama vurulan kişi Mısır Çarşısı'nda esnaflık yapıyor. Ben üzerini çıkardım, kurşun sırtından girmiş karnından çıkmıştı. Tamponunu yaptım, polis geldi vuran kişi teslim oldu. Ambulans geldi alıp götürdüler" dedi.

'KURŞUNUN DELİP GEÇTİĞİNİ SÖYLÜYORLARDI'

Çevrede esnaflık yapan Ramazan Açıkgöz, "Silah sesini duydum. O sırada yemek yiyordum. Temizlik görevlisi abi vardı. Tampon yapıyordu. Sivil bir polis vardı o müdahale etti. Ardından polis ekipleri de geldi. Yaralı ağırdı, kurşunun delip geçtiğini söylüyorlardı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
