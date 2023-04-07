Mısır, bölgede yükselen tansiyondan derin endişe duyduğunu açıkladı

Mısır; Filistin ve Lübnan'da yükselen tansiyondan derin endişe duyduğunu belirtti ve taraflara sükunet çabalarına karşılık verme çağrısı yaptı.

Mısır ; Filistin ve Lübnan'da yükselen tansiyondan derin endişe duyduğunu belirtti ve taraflara sükunet çabalarına karşılık verme çağrısı yaptı.

Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar ve Lübnan'dan İsrail'in kuzey bölgelerine roket saldırısı düzenlenmesinin ardından Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Mısır'ın, İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'da namaz kılan ve itikafta olanlara saldırıları akabinde bölgede yaşanan gelişmelerden derin endişe duyduğu ifade edildi.

Bu gerilimin ardından Lübnan'dan İsrail'e roket atıldığı, peşi sıra İsrail'in de Lübnan'ın güneyi ile Gazze'ye saldırı düzenlediğine işaret edilen açıklamada, "tüm taraflara kendine hakim olma, durumu yatıştırmak ve akan kanı durdurmak için gösterilen çabalara yanıt verme" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, mevcut şiddet dalgasının devam etmesi durumunda bölgeyi büyük tehlikelerin beklediği uyarısı yapıldı.

Mısır, 5 Nisan'da, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınayarak tepki göstermişti.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan'da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.