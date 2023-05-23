Mısır, Bayramda Fiyatları Düşürmek İçin Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan İthal Edecek

KAHİRE, 23 Mayıs (Xinhua) -- Mısır Tarım ve Arazi Islahı Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı için ülkenin 170.000 büyükbaş ve küçükbaş hayvan ithal edeceğini duyurdu.

KAHİRE, 23 Mayıs (Xinhua) -- Mısır Tarım ve Arazi Islahı Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı için ülkenin 170.000 büyükbaş ve küçükbaş hayvan ithal edeceğini duyurdu.

Bakanlık, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ithalatın 150.000 sığır ve 20.000 koyundan oluşacağını, bunların 45.000'inin hemen kesime gönderilip geriye kalan 105.000'inin de besiye alınacağını belirtti.

Mısır Tarım ve Arazi Islahı Bakanı es-Seyyid el-Kasir, bu önlemle Müslümanların en önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramı'nda makul fiyatlarla yeterli düzeyde et temininin amaçlandığını söyledi.

El-Kasir, piyasadaki fiyatları düşürmek amacıyla Mısır hükümetinin limanlarda sığır ve kümes hayvanı yemlerini serbest bırakma konusunda çalışma yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

Kurban Bayramı'na altı hafta kala Mısır'daki et fiyatlarında rekor artışlar yaşanıyor. Ülkede bir kilogram sığır etinin fiyatı, bazı marketlerde 400 Mısır lirasına (yaklaşık 13 ABD doları) ulaştı.

Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran'da kutlanacak.