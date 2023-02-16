Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Türk iş adamlarını kabul etti

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Mısır İş Konseyi üyelerini başkent Kahire'nin doğusunda inşa edilen yeni idari başkentteki başbakanlık konutunda kabul etti.

Mısır Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Medbuli, bir araya geldiği Türk işadamlarıyla Türk firmalarının Mısır'daki mevcut yatırımlarını ve yapılması planlanan yeni yatırımları değerlendirdi.

Ülkesinde yatırım yapan Türk şirketlerine gerekli desteğin verileceğini aktaran Medbuli, "Türkiye ve Mısır tarihi ilişkilere sahip. Geçmişte bir takım siyasi anlaşmazlıklar olmasına rağmen, biz her zaman halklar arasında ilişkilerin yanı sıra ekonomik ve ticari alanlarda da işbirliğinin sürdürülmesine önem verdik." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulunan Medbuli, ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, ülkesinin bu zor dönemde Türkiye ve halkına olan desteğini vurguladı.

Medbuli, Türk işadamlarına, ülkesinde yapılan Türk yatırımlarına her zaman tam destek verileceğini ifade ederek, "Burada sizinle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu toplantının mesajı önemli ve bariz. Çünkü bu, Türkiye-Mısır arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin önemini vurgulayan bir adım." dedi.

Başbakan Medbuli, geçen yıllarda Mısır'da yatırım yapan tüm Türk şirketlerine teşekkür ederek, ülkede yeni yatırım yapmayı düşünen veya bu yönde işlemlere başlayan her Türk şirketini de memnuniyetle karşıladığını belirtti.

-Mısır'daki Türk firmalarının yatırım hacmi 2 milyar doları aştı

Öte yandan Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Semir de yapılan görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türk firmalarının Mısır'daki yatırım hacminin 2 milyar doları geçtiğini söyledi.

Açıklamada ayrıca, Türk firmaları tarafından Mısır'a yönelik 500 milyon dolar değerinde yeni yatırımların planlandığı, firmaların isteklerinin yerine getirileceği ve Başbakan Medbuli'nin konuyla bizzat kendisinin alakadar olacağı bilgisine yer verildi.