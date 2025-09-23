Mısır Başbakanı Medbuli: İki Devletli Çözüm Olmadan Orta Doğu'da İstikrar Olmaz

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, "Filistin halkının, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma hayalini gerçekleştirecek adil ve kapsamlı bir çözüm olmadan Orta Doğu'da istikrar olamaz." dedi.

Medbuli, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye vekaleten konuştu.

Suudi Arabistan ve Fransa'nın bu önemli konferansı düzenlemek için gösterdiği çabayı öven Medbuli, konferansın "Orta Doğu'da adil ve kapsamlı barışa ulaşmanın tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğine olan inancı" yansıttığını ifade etti.

Medbuli, "Filistin halkının 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma hayalini gerçekleştirecek adil ve kapsamlı bir çözüm olmadan Orta Doğu'da istikrar olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

İki devletli çözümün yalnızca siyasi bir seçenek veya ahlaki bir yükümlülük değil, aynı zamanda bir güvenlik zorunluluğu olduğunu vurgulayan Medbuli, "İsrail için güvenlik, askeri güç ve 'oldubitti' girişimleriyle sağlanamaz. Filistinlilerin haklarını göz ardı etmek, gerilimi daha fazla tırmandırmaktan ve istikrarsızlıktan başka işe yaramaz." ifadelerini kullandı.

Medbuli, henüz Filistin'i tanımamış ülkelerin de bu konferansta Filistin Devleti'ni derhal, geniş kapsamlı ve koşulsuz olarak tanıdığını görmek istediklerini dile getirdi.

Gazze'de kan dökmeye son verilmeli

Medbuli, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması ve kan dökmeye son verilmesinin gerekli ve zorunlu olduğu kadar mümkün olduğuna da inandıklarını kaydetti.

Filistin halkının yerinden edilmesine ve Filistin davasını tasfiye etme girişimlerine kesinlikle karşı olduklarını vurgulayan Medbuli, şöyle konuştu:

"Bugün kritik bir noktadayız. ya halklarımız için umut kapılarını açan adil ve kalıcı bir barış tesis ederiz ya da bölgeyi çatışma, şiddet ve kaosa rehin ederiz. Mısır'ın mesajı nettir: İki devletli çözümün alternatifi ve İsrail ile güvenlik ve barış içinde yan yana yaşayan bağımsız bir Filistin devleti olmadan barışın geleceği yoktur."

"Konferans, değerlendirilmesi gereken tarihi bir fırsat"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, konferansa ilişkin Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamasında, bağımsız Filistin devletinin tanınmasının ve bilfiil hayata geçirilmesinin barış ve güvenliği sağlamanın tek yolu olduğunu belirtti.

Konferansın değerlendirilmesi gereken tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayan Sisi, "Bağımsız Filistin devletinin tanınması ve bilfiil hayata geçirilmesi bir hayal değil, aksine, Filistin halkının uzun süredir mücadele ettiği ve dünyanın tüm barışsever halkları tarafından desteklenen bir haktır." ifadesini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, iki devletli çözümün "bölgedeki tüm halklar arasında kalıcı barış, güvenlik ve iş birliğini sağlamanın tek yolu" olduğunu kaydetti.