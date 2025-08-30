Mısır Başbakanı Medbuli, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi İçin Çin'de
BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in başkenti Beijing'e gitti, 29 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel