Mısır Başbakanı Medbuli, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi İçin Çin'de

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in başkenti Beijing'e gitti, 29 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in başkenti Beijing'e gitti, 29 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
İsrail, Gazze'yi yakıp yıkıyor! İşgal başladı, 66 kişi saldırılarda hayatını kaybetti

İsrail yakıp yıkıyor! İlk günün bilançosu çok ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük Sırlar'ın Arzu'su İpek Karapınar dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu evlendi! Masal gibi tören
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.