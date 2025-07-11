Mısır Baş Müftüsü'nden 'Avrupalı İmamlar' Tepkisi

Mısır Baş Müftüsü Nazir Ayyad, kendilerini "Avrupalı imamlar" şeklinde tanımlayan kişilerin İsrail'i ziyaretini, "kanlı, gaspçı bir oluşumun imajını güzelleştirmek için kullanılan sahte din adamlarının yaptığı ucuz bir siyasi yatırım" olarak nitelendirdi.

Müftü Ayyad, Tunus asıllı Fransa vatandaşı Hasan Şalgumi'nin öncülüğünde kendilerini "Avrupalı imamlar" olarak tanımlayan grubun İsrail'e gerçekleştirdikleri ziyarete tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Ayyad, "Kendilerini din adamı olarak pazarlayan bir grubun gerçekleştirdiği o çirkin ziyareti büyük bir üzüntüyle izledim. Bunlar, vicdanlarını değersiz bir bedel karşılığında satan, dini kisveye sahte bir şekilde bürünen kimselerdir. Siyonist yapının liderlerinin önünde durarak utanç verici bir manzaraya imza attılar." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü "soykırıma" işaret eden Ayyad, şöyle konuştu:

"Masumların kanıyla lekelenmiş sahte bir barışın ve diyaloğun propagandasını yapıyorlar. Birlikte yaşama felsefesinden, diyalog dilinden söz ediyorlar ama birlikte yaşamayı da gerçek diyaloğu da bilmeyenlerle aynı safta duruyorlar. Neredeyse iki yıldır yerle bir edilen Gazze'de, evlerin enkazı, çocuk cesetleri, anaların çığlıkları arasında gözlerini bile kırpmadan bu içi boş şarkıları tekrarlıyorlar."

Ayyad, bu ziyareti gerçekleştirenleri kınayarak, "Bu nasıl bir diyalogdur ki işgalcinin masasında yürütülüyor, ezilenlerin parçaları üzerinde bir birliktelik inşa ediliyor?" diye konuştu.

Mısır Baş Müftüsü, "Gördüklerimiz ve kameralara yansıyanlar, sahte sarıklarla yapılan ucuz bir siyasi yatırımdan ibarettir. Gaspçı ve kanlı bir yapının imajını parlatmak için kullanılan bu sahte sarıklar, normalleşme projelerine hizmet eden, farkındalığı bulandıran ve aldatıcı bir İslami cephe oluşturma çabasından başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ofisinden pazartesi günü yapılan açıklamada, Herzog'un Batı Kudüs'teki ofisinde "Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya ve Birleşik Krallık'tan imamlar ve Müslüman toplum liderlerini" kabul ettiği belirtilmişti.

Hasan Şalgumi isimli kişinin öncülük ettiği bir grup, kendilerini "Avrupalı imamlar" şeklinde tanımlayarak 7 Temmuz'da İsrail'i ziyaret etmiş ve Herzog'la bir araya gelmişti. Söz konusu ziyaret, hem Avrupa'da hem Filistin'de tepkiyle karşılanmıştı.

Avrupa İmamlar Konseyi isimli kuruluş da yaptığı yazılı açıklamasında, "Sözde imamların işgalci İsrail devletine yaptığı ziyaret ve suçlularla görüşmeleri hakkındaki medyaya yansıyanlar bizi şok etti." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, ziyaretin "şüpheli amaçlara hizmet etmeyi hedefleyen kışkırtıcı ve gösterişli doğasını açıkça ortaya koyduğu" ve kıta genelinde Filistinlileri desteklemek için protesto ve gösteriler düzenleyen Avrupa'daki Müslümanların tutumunu temsil etmediği vurgulanmıştı.

Mısır'daki El Ezher Kurumu, kendilerini "Avrupalı imamlar" şeklinde tanımlayarak İsrail'i ziyaret eden kişileri "İslam'ı ve Müslümanları temsil etmeyen sapkın bir grup" olarak nitelemişti.