Mısır: Barış sürecinin canlandırılması için İsrail'in tek taraflı uygulamalarının durması gerek

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Orta Doğu barış sürecinin canlandırılması için İsrail'in, Filistin topraklarındaki tek taraflı uygulamalarının durması ve Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün korunması gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Orta Doğu barış sürecinin canlandırılması için İsrail'in, Filistin topraklarındaki tek taraflı uygulamalarının durması ve Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün korunması gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile telefonda görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Şukri, en kısa sürede Orta Doğu barış sürecine geri dönülmesinin önemini vurguladı.

Şukri, barış görüşmelerinin, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi, Filistin devletinin kurulması ve bölge halklarının barış ve istikrar içinde yaşamasının tek ve en ideal yolu olduğunu ifade etti.

"Barış sürecinin canlandırılması için tek taraflı uygulamaların durdurulması ve Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün korunması gerektiğini" kaydeden Şukri, bunun tansiyonun düşürülmesine doğrudan etki edeceğini dile getirdi.

Şukri ayrıca ülkesinin, Filistin ile İsrail arasında sükunetin sağlanması için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Söz konusu telefon görüşmesi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımıyla 17 Ocak'ta Kahire'de düzenlenen ve Filistin meselesinin ele alındığı üçlü zirvenin ardından gerçekleşmiş oldu.

İki devletli çözüm

İspanya'nın başkenti Madrid'de 1991 yılında düzenlenen Orta Doğu Konferansı'yla başlayan "Orta Doğu Barış Süreci", Arap ülkelerinin "barışa karşı toprak" sloganıyla dillendirdiği "iki devletli çözüm" üzerine kuruldu.

Söz konusu çözüm, İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Filistin topraklarının yanı sıra Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'ni de içine alacak şekilde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını kapsıyor.

Filistin-İsrail barış müzakereleri, İsrail'in eski tutukluları serbest bırakmayı ve işgalci yerleşimleri durdurmayı reddetmesi dahil çeşitli nedenlerle Nisan 2014'te askıya alındı.

Filistinliler İsrail'in iki devletli çözüm seçeneğini yok etmeye çalıştığını belirterek, Tel Aviv'in reddi üzerine, işgali sona erdirmek ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurmak için uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulunuyor.