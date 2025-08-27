Mısır, BAE ve Bahreyn'den Çin ile 220 Milyon Dolarlık Güneş Enerjisi Projesi Anlaşması

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Çin ile ortaklaşa 220 milyon dolarlık güneş enerjisi üretim projesi anlaşması imzaladı.

Mısır Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa Medbuli, ülkenin kuzeyindeki El-Alameyn şehrinde "Atom Solar Egypt" adlı projeye ilişkin imza törenine katıldı.

Projenin, Kızıldeniz kıyısında Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ne bağlı Suhna Sanayi Bölgesi'nde 200 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirileceği belirtildi.

İnşaat ve deneme aşaması dahil üç yıl içerisinde bitmesi planlanan projeyle, 2 gigawatt güneş enerjisi paneli ve 1 gagawatt enerji depolama sistemi üretecek fabrikanın kurulacağı aktarıldı.

Projenin 220 milyon dolara mal olacağı ve 841 kişiye doğrudan istihdam sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Çin'den JA Solar şirketinin proje kapsamında, Mısır'dan AHG, BAE'den Global South Utilities ve Bahreyn'den Infinity Capital adlı şirketlerle işbirliği yapacağı bilgisine yer verildi.